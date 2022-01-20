Банк России готов запретить майнинг и торговлю криптовалютами
Российский центробанк сегодня обнародовал доклад, в котором предлагает ввести в России полный запрет на майнинг и торговлю всеми криптовалютами, сообщает Bloomberg.
Майнинговая ферма компании BitRiver в городе Братск Иркутской области.Фото: Alexander Ryumin, TASS
На запрете криптовалют в стране настаивает также Федеральная служба безопасности России (ФСБ), передает Bloomberg.
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