Репрессии против майнеров в Китае на руку остальному миру?
В Китае усилиливаются репрессивные меры в отношении майнеров криптовалют, в результате чего мощности майнинга в стране, предположительно, сократятся на 90%, передает CNBC.
И хотя это может быть не очень хорошей новостью для китайских майнеров, не исключено, что остальной мир от этого лишь выиграет, поскольку майнинг биткоина вскоре может стать намного проще и прибыльнее, пишет CNBC.
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