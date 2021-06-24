Репрессии против майнеров в Китае на руку остальному миру?

В Китае усилиливаются репрессивные меры в отношении майнеров криптовалют, в результате чего мощности майнинга в стране, предположительно, сократятся на 90%, передает CNBC.

Майнинговая ферма в Китае Фото: LIU XINGZHE/CHINAFILE, EPA

И хотя это может быть не очень хорошей новостью для китайских майнеров, не исключено, что остальной мир от этого лишь выиграет, поскольку майнинг биткоина вскоре может стать намного проще и прибыльнее, пишет CNBC.