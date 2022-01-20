Российская нефть марки Urals поднялась в цене до 90 долларов за баррель
Стоимость нефти российской марки Urals накануне превысила в Европе 90 долларов за баррель - это дороже эталонного сорта Brent, сообщает РБК.
Нефтяное месторождение неподалеку от Ижевска (иллюстративное фото).Фото: SERGEI KARPUKHIN, Reuters/Scanpix
По данным международного агентства Argus, последний раз Urals стоила больше 90 долларов за баррель в октябре 2014 года, информирует РБК.
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