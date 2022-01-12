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    Цены на бензин в Эстонии установили новый рекорд

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Утром 12 января цены на бензин в крупных сетях автозаправочных станций повысились до 1,599 евро за литр, что является историческим рекордом в Эстонии.

    Представители топливных компаний сообщили rus.err.ee, что причин для роста цен несколько.
    В Neste указали на общий рост цен на энергоресурсы и события в Казахстане, который ежесуточно добывает около двух миллионов баррелей сырой нефти, половина из которой экспортируется в Европу - аналитики опасаются, что беспорядки в стране негативно повлияют на экспорт.
    В Circle K назвали основной причиной не прекращающийся с 21 декабря рост цен на нефть на мировых рынках, которая подорожала с 72 долларов за баррель 20 декабря до 84 долларов 11 января.
    В Alexela также указали на рост топливных акцизов, доля которых в реализуемом в Эстонии бензине выросла с 42 центов за литр в 2012 году до 56 центов в настоящее время. Кроме того, цены толкает вверх подорожание нефти и продукции нефтеперерабатывающих заводов, вызванное ростом цен на электричество и газ.

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