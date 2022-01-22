  • Поделиться:

    Курс биткоина упал до пятимесячного минимума

    Биткоин и другие криптовалюты накануне резко упали в цене на фоне распродажи спекулятивных активов и новостей о возможном запрете в России всех криптовалютных операций, сообщает Financial Times.

    Биткоин (иллюстративное фото).Фото: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix
    В ходе азиатских торгов в пятницу курс биткоина снизился на 7,4% до 38 261 доллара, эфир (Ethereum) упал почти на 9%, информирует Financial Times.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    "Инвестором года" стал Кристьян Лийвамяги "Инвестиционный поступок года" - проект InvesteerimisFestival
    Гуру фондового рынка: как найти акции с 10-кратным потенциалом роста
    Каарель Отс: в этот день индекс Таллиннской биржи преодолеет отметку в 10 000 пунктов
    Инвестор
    Акции Netflix обвалились
    После отчета Netflix за последний квартал и целый год акции компании уже после закрытия основной торговой сессии рынка обвалились на 20%. Одна из причин - компания видит замедление роста числа подписчиков.
    После отчета Netflix за последний квартал и целый год акции компании уже после закрытия основной торговой сессии рынка обвалились на 20%. Одна из причин - компания видит замедление роста числа подписчиков.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Эльконд Либман: сумеют ли договориться партнеры по коалиции?
    От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Эпицентр
    11 лет впустую: министерство забраковало проект морского ветропарка Ааб: я не смог повлиять на минобороны
    После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
    После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: в интернете кто-то неправ (Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse…)
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение