Курс биткоина упал до пятимесячного минимума

В ходе азиатских торгов в пятницу курс биткоина снизился на 7,4% до 38 261 доллара, эфир (Ethereum) упал почти на 9%, информирует Financial Times.
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