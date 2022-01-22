Курс биткоина упал до пятимесячного минимума

Акции Netflix обвалились

После отчета Netflix за последний квартал и целый год акции компании уже после закрытия основной торговой сессии рынка обвалились на 20%. Одна из причин - компания видит замедление роста числа подписчиков.

После отчета Netflix за последний квартал и целый год акции компании уже после закрытия основной торговой сессии рынка обвалились на 20%. Одна из причин - компания видит замедление роста числа подписчиков.