PRFoods продает убыточный финский бизнес

Убыткам PRFoods не видно конца. Или все же это не так?

Показатели рыбопромышленного предприятия PRFoods из-за пандемии резко снизились, и в ближайшее время компании придется привлечь дополнительные средства, чтобы избежать худшего. Инвесторы все же не исключают, что компанию ждет светлое будущее.