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    Инфляция в США достигла 40-летнего максимума

    Показатель годовой инфляции в США в январе нынешнего года составил 7,5% - это максимум за последние 40 лет, сообщает Bloomberg.

    Маклеры на Нью-Йоркской фондовой бирже (иллюстративное фото).Фото: AFP, Scanpix
    Согласно данным министерства труда США, индекс потребительских цен в январе 2022 года достиг уровня 7,5%, увеличившись в сравнении с декабрем прошлого года на 0,5%, информирует Bloomberg.
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