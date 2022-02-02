Инфляция в Эстонии - в два раза выше средней по еврозоне
Потребительские цены в еврозоне в январе 2022 года выросли в среднем на рекордные 5,1% в годовом исчислении, пишет Financial Times. Показатель инфляции в Эстонии - один из самых высоких среди стран еврозоны (11,7%).
Самая высокая инфляция в январе 2022 года была зафиксирована в Литве и Эстонии.Фото: TOBIAS KLEINSCHMIDT, EPA
Агентство Eurostat сообщило, что по сравнению с декабрем 2021 года потребительские цены увеличились в 19 странах еврозоны в среднем на 0,3%, информирует Financial Times.
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