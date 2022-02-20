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    Акции финского производителя лекарств Orion выросли на 25%

    Курс акций финской фармацевтической компании Orion в конце недели вырос почти на 25% на фоне новостей о том, что ее препарат Nubeqa обладает большим потенциалом, чем предполагалось ранее.

    Оборот финской фармацевтической компании Orion в прошлом году составил 945 миллионов евро.Фото: Orion
    Фармацевтическая корпорация Bayer, отвечающая за международные продажи Nubeqa, подняла прогноз по продажам препарата с 1 до более чем 3 миллиардов евро, пишет Äripäev.
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