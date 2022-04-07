Что удерживает рубль от обвала

Стоимость российской валюты вернулась к отметке, на которой она находилась до начала войны в Украине. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря ряду факторов, включая контроль за капиталом, отсутствие свободного рынка и продажа нефти и газа.

Стоимость российской валюты вернулась к отметке, на которой она находилась до начала войны в Украине. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря ряду факторов, включая контроль за капиталом, отсутствие свободного рынка и продажа нефти и газа.