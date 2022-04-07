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    Что удерживает рубль от обвала

    Стоимость российской валюты вернулась к отметке, на которой она находилась до начала войны в Украине. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря ряду факторов, включая контроль за капиталом, отсутствие свободного рынка и продажа нефти и газа.

    Фото: Pixabay
    Несмотря на невероятно широкий пакет санкций в отношении российского правительства и его олигархов, а также уход иностранных компаний из России, действия в значительной степени оказались слабыми, так как "недружественные" страны продолжат пожирать российскую нефть и природный газ, тем самым поддерживая рубль, пишет Bloomberg. Тем не менее, трудно игнорировать спасательный круг, который другие страны бросают Путину, покупая нефть и газ его страны. Наличие экспорта, который превышает импорт страны, имеет тенденцию увеличивать стоимость валюты, что в частности подрывает и эффективность нынешних санкций против России.

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    Стоимость российской валюты вернулась к отметке, на которой она находилась до начала войны в Украине. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря ряду факторов, включая контроль за капиталом, отсутствие свободного рынка и продажа нефти и газа.
    Стоимость российской валюты вернулась к отметке, на которой она находилась до начала войны в Украине. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря ряду факторов, включая контроль за капиталом, отсутствие свободного рынка и продажа нефти и газа.
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