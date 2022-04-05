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    США запретили России обслуживать госдолг с заблокированных счетов

    Министерство финансов США накануне запретило России обслуживать госдолг за счет валютных резервов, замороженных в ходе санкций в американских финансовых учреждениях, передает Reuters.

    Здание министерства финансов США в Вашингтоне (иллюстративное фото).Фото: MICHAEL REYNOLDS, EPA
    В понедельник также подошел срок очередных купонных выплат по российским суверенным облигациям на общую сумму порядка 552 млн долларов, напоминает Reuters.
    По сведениям агентства, корреспондентский банк JPMorgan остановил обработку платежа, поскольку не получил соответствующего разрешения от минфина США.
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    С начала войны в Украине России удалось провести уже несколько выплат по госдолгу из средств на заблокированных зарубежных счетах.
    Таким образом России удавалось избежать технического дефолта, поскольку министерство финансов США лицензировало каждый конкретный платеж.
    Принятое американским минфином решение призвано поставить Москву перед сложным выбором: использовать имеющиеся у России в наличии долларовые резервы для выплаты госдолга либо потратить их на финансирование своих военных действий в Украине.
    У России есть 30 дней, чтобы расплатиться с инвесторами, в противном случае ей грозит исторический дефолт.

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США запретили России обслуживать госдолг с заблокированных счетов
Министерство финансов США накануне запретило России обслуживать госдолг за счет валютных резервов, замороженных в ходе санкций в американских финансовых учреждениях, передает Reuters.
Министерство финансов США накануне запретило России обслуживать госдолг за счет валютных резервов, замороженных в ходе санкций в американских финансовых учреждениях, передает Reuters.
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