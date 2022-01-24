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24 января 2022 в 15:06 Поделиться:









Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков

Иллюстративное фото. Фото: Maxim Shemetov

Банк России на фоне падения рынка в понедельник принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.

В понедельник утром на российском фондовом рынке вновь началось падение, а рубль максимально с осени 2020 года подешевел к доллару: к 15:30 мск 24 января рублевый индекс Мосбиржи упал до 3223 пунктов (на 6,3% к уровню предыдущего закрытия), а долларовый РТС упал на 8,3% - ниже 1300 пунктов, пишет Русская служба «Би-би-си».

Доллар поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей - впервые с 20 июля.

В связи с этим Банк России приостановил покупку иностранной валюты.

В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в $44,2 за баррель.

Если реальные цены на нефть выше этого показателя, то "сверхдоходы" идут в резервы. Чтобы они туда попали, ЦБ ежедневно закупает валюту для министерства финансов - так фактически работает бюджетное правило, позволяя предотвратить укрепление рубля при высоких ценах на нефть.

В январе 2022 года в России противоположная ситуация: рубль дешевеет, а нефть дорожает. ЦБ фактически приостановил покупки, чтобы не оказывать дополнительное давление на рубль.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», - объяснил регулятор. В ЦБ также отметили, что решение о возобновлении покупок валюты по бюджетному правилу будет зависеть от ситуации на фондовом рынке, передает «РБК».

После сообщения Центрального банка России о приостановке закупок рубль немного укрепился. Курс доллара в моменте упал на 79 копеек и на 16:18 мск составил ₽78,48, тогда как двадцатью минутами раньше доллар стоил ₽79,27. Евро за те же 20 минут подешевел на 85 копеек - с ₽89,55 до ₽88,7.

Одна из основных причин падения рубля – геополитическая обстановка, сложившаяся вокруг отношений Россия-США-НАТО.