Поделиться:

Продажа Heimon Kala обвалила оборот PRFoods и в третьем квартале

Производство PRFoods на СааремааФото: Ирина Мяги
Оборот производителя рыбной продукции PRFoods снизился как в третьем квартале, так и за девять месяцев финансового года.

Контент доступен только подписчикам.

войти!

undefined

    Оформите подписку на «Деловые ведомости»

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:

    «Война больно ударит по карману, но голодать Эстонии не придется»
    Отказ от российского газа: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
    Девять эстонских компаний объявили о коллективных сокращениях
    Влияние санкций
    «Война больно ударит по карману, но голодать Эстонии не придется»
    Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.
    Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Два приятных решения на собрании акционеров Express Group
    Биржевое предприятие Express Group сообщило повестку следующего собрания акционеров, которое пройдет 2 мая. Два пункта повестки найдут особый отклик в сердцах инвесторов.
    Биржевое предприятие Express Group сообщило повестку следующего собрания акционеров, которое пройдет 2 мая. Два пункта повестки найдут особый отклик в сердцах инвесторов.
    Все новости для инвесторов
    Инвестор
    Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Экономист: рост цен ускорился ещё больше
    В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
    В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
    Все мнения
    Mнение
    Экономист: рост цен ускорился ещё больше
    В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
    В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
    Все мнения
    Эпицентр
    Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
    Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
    Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Контент-маркетинг
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение