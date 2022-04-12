Продажа Heimon Kala обвалила оборот PRFoods и в третьем квартале

Нелегкие времена в сфере логистики: российскому направлению пора искать замену
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.
Представители эстонских логистических компаний признают, что новый пакет европейских санкций в отношении России нанесет по отрасли очередной болезненный удар. При этом, несмотря на нелегкие времена, у некоторых местных транспортных фирм работы на время даже прибавилось.