Продажа Heimon Kala обвалила оборот PRFoods и в третьем квартале

«Война больно ударит по карману, но голодать Эстонии не придется»

Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.

Украина и Россия - одни из крупнейших в Европе поставщиков зерновых. Война подняла цены на этом рынке в несколько раз, из-за чего говорят об опасности голода. В эстонской компании Letofin считают эти страхи преувеличенными, и даже рассчитывают в этом году получить корма из Черниговской области.