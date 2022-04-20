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20 апреля 2022 в 7:40 Поделиться:









Убыток Baltika снизился, однако собственный капитал по-прежнему не соответствует требованиям

Председатель правления Baltika Флавио Перини. Фото: Liis Treimann

Убыток ритейлера одежды Baltika в первом квартале 2022 года составил 1,3 млн евро, снизившись на 0,3 млн евро в годовом сравнении. Однако из-за продолжающихся убытков собственный капитал Baltika уже несколько кварталов подряд ниже уровня, предусмотренного Коммерческим кодексом, пишет Ärileht.

Собственный капитал Baltika к концу первого квартала ушел в минус более чем на миллион евро. Это означает, что он не соответствует требованиям Коммерческого кодекса, согласно которым собственный капитал должен составлять 50% от акционерного капитала. Baltika не выполняет требования уже почти год. Если в прошлом году компания обещала решить проблему к концу 2021 года, то теперь планирует справиться с дефицитом к концу 2022 года.