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    Джером Пауэлл утвержден на второй срок в должности председателя ФРС

    Сенат Конгресса США оставил действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на второй срок.Фото: Liu Jie, Scanpix

    Сенат Конгресса США оставил действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, следует из трансляции с заседания, которую вел телеканал C-SPAN. За кандидатуру господина Пауэлла проголосовали 80 сенаторов, против — 19.

    Первый срок Джерома Пауэлла на должности председателя истек в феврале 2022 года. После этого он считался временным председателем. Джером Пауэлл занимает пост председателя ФРС с 2018 года. Тогда его кандидатуру выдвинул бывший на тот момент президентом США Дональд Трамп, пишет «Коммерсанть»
    4 мая ФРС объявила о максимальном с 2000 года повышении ставки сразу на 0,5 процентного пункта на фоне инфляции. Джером Пауэлл назвал значение инфляции «слишком высоким» и сообщил, что в будущем ФРС может снова поднять процентную ставку.

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