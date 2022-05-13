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13 мая 2022 в 7:23 Поделиться:









Джером Пауэлл утвержден на второй срок в должности председателя ФРС

Сенат Конгресса США оставил действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на второй срок. Фото: Liu Jie, Scanpix

Сенат Конгресса США оставил действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, следует из трансляции с заседания, которую вел телеканал C-SPAN. За кандидатуру господина Пауэлла проголосовали 80 сенаторов, против — 19.

Первый срок Джерома Пауэлла на должности председателя истек в феврале 2022 года. После этого он считался временным председателем. Джером Пауэлл занимает пост председателя ФРС с 2018 года. Тогда его кандидатуру выдвинул бывший на тот момент президентом США Дональд Трамп, пишет « Коммерсанть

4 мая ФРС объявила о максимальном с 2000 года повышении ставки сразу на 0,5 процентного пункта на фоне инфляции. Джером Пауэлл назвал значение инфляции «слишком высоким» и сообщил, что в будущем ФРС может снова поднять процентную ставку.