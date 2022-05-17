  • Поделиться:

    Акционеры Arco Vara утвердили выплату дивидендов

    Утвержденная в прошлом году политика выплаты дивидендов Arco Vara гарантирует акционерам дивиденды в размере не менее 1 цента на акцию каждый квартал. Фото: Daisy Lappard

    Общее собрание акционеров Arco Vara одобрило предложение совета предприятия о выплате дивидендов в размере 6 центов на акцию за прошедший финансовый год, о чем предприятие уведомило биржу, сообщается в пресс-релизе компании.

    Согласно решению состоявшегося сегодня общего собрания акционеров, первая выплата дивидендов в размере 2 центов на акцию будет произведена в июне этого года. Затем 1 цент в сентябре, снова 2 цента в декабре и 1 цент на акцию в марте 2023 года.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Инвестор Тоомас: к чёрту инфляцию, подпишусь-ка я на EfTEN
    Расходы на выращивание овощей значительно выросли, однако поднять цены фермеры не могут
    Доходность от аренды в маленьком городке — в два раза выше, чем в Таллинне
    Влияние санкций
    Казахстан перехватывает у России экономическое лидерство
    Стало уже общим местом утверждение, что мир после 24 февраля «никогда не будет прежним». Наверное, это действительно так, в том числе это касается мира экономического. Россия, выключенная из значительной части международных цепочек поставок, неминуемо утратит позиции на самых разных товарных рынках. Один из претендентов на освободившееся место – Казахстан. Какие предпосылки для перетягивания бизнеса и инвестиций есть у этого государства, рассказывает Вадим Новиков, экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировавший из России в Казахстан.
    Стало уже общим местом утверждение, что мир после 24 февраля «никогда не будет прежним». Наверное, это действительно так, в том числе это касается мира экономического. Россия, выключенная из значительной части международных цепочек поставок, неминуемо утратит позиции на самых разных товарных рынках. Один из претендентов на освободившееся место – Казахстан. Какие предпосылки для перетягивания бизнеса и инвестиций есть у этого государства, рассказывает Вадим Новиков, экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировавший из России в Казахстан.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    FT: акции технологических гигантов стали еще привлекательнее?
    Автор Financial Times Роберт Армстронг в своей колонке о рынках и трендах «Unhedged» рассуждает на тему технологических гигантов и их привлекательности для инвесторов даже в период медвежьего рынка.
    Автор Financial Times Роберт Армстронг в своей колонке о рынках и трендах «Unhedged» рассуждает на тему технологических гигантов и их привлекательности для инвесторов даже в период медвежьего рынка.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Казахстан перехватывает у России экономическое лидерство
    Стало уже общим местом утверждение, что мир после 24 февраля «никогда не будет прежним». Наверное, это действительно так, в том числе это касается мира экономического. Россия, выключенная из значительной части международных цепочек поставок, неминуемо утратит позиции на самых разных товарных рынках. Один из претендентов на освободившееся место – Казахстан. Какие предпосылки для перетягивания бизнеса и инвестиций есть у этого государства, рассказывает Вадим Новиков, экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировавший из России в Казахстан.
    Стало уже общим местом утверждение, что мир после 24 февраля «никогда не будет прежним». Наверное, это действительно так, в том числе это касается мира экономического. Россия, выключенная из значительной части международных цепочек поставок, неминуемо утратит позиции на самых разных товарных рынках. Один из претендентов на освободившееся место – Казахстан. Какие предпосылки для перетягивания бизнеса и инвестиций есть у этого государства, рассказывает Вадим Новиков, экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировавший из России в Казахстан.
    Все мнения
    Эпицентр
    Строительные фирмы, работающие по гостендерам, стоят перед нелегким выбором Министерства готовятся к остановке объектов
    Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
    Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: что за детский сад?
    Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение