Биржа

19 июня 2022 в 10:03 Поделиться:









Биткойн упал ниже 20 тыс. долларов

Сочетание плохих новостей и более высоких процентных ставок нанесло ущерб более рискованным активам, таким как криптовалюта Фото: Shutterstock

Стоимость биткойна упала ниже ключевого порога в 20 000 долларов впервые с ноября 2020 года. По мнению аналитиков, это может вызвать новую волну продаж и усугубить кризис, охвативший сектор цифровых активов.

Крупнейшая криптовалюта, которая выступает в качестве эталона для более широкого рынка криптовалют, в субботу упала ниже 18 000 долларов, т.е. примерно на 14%. По состоянию на 12:40 воскресенья стоимость биткоина восстановилась до 18,8 тыс. долларов.