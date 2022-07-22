Биржа

22 июля 2022 в 10:50 Поделиться:









Danske Bank не будет выплачивать дивиденды из-за дела об отмывании денег в Эстонии

Банку грозит потенциальный штраф за участие в скандале, в ходе которого более 200 миллиардов евро было отмыто через ныне закрытое эстонское отделение банка. Фото: Shutterstock

Danske Bank не будет выплачивать дивиденды за 2021 год, поскольку переговоры с властями Дании и США относительно скандала с отмыванием денег в Эстонии все еще продолжаются, пишет Reuters.

«Совет директоров принял решение, что Danske Bank не будет выплачивать дивиденды за 2021 год в связи с объявлением промежуточного отчета за второй квартал 2022 года», – отметили представители банка.

Банку грозит потенциальный штраф за участие в скандале, в ходе которого более 200 миллиардов евро было отмыто через ныне закрытое эстонское отделение банка.

В марте компания выплатила дивиденды в размере 2 датских крон (0,27 евро) на акцию, заявив, что оставшиеся 5,50 датских крон на акцию будут выплачены тремя частями. В апреле же Danske решил не выплачивать дивиденды за первый квартал, поскольку банк начал «переговоры с властями США и Дании по решению эстонского вопроса».

«Эти обсуждения еще не завершены», — заявили в Danske в пятницу.

В июле банк снизил прогноз по чистой прибыли из-за роста ставок и неблагоприятной ситуации в экономике. Danske пересмотрел финансовую отчетность и понизил годичный прогноз по чистой прибыли с 13-15 млрд дастких крон до 10-12 млрд крон ($1,64 млрд).

Результаты за второй квартал, объявленные в пятницу, совпали с прогнозом банка.

Чистая прибыль за второй квартал составила 1,7 млрд датских крон (233,6 млн долларов США) по сравнению с 2,68 млрд шведских крон в прошлом году.

Чистый процентный доход вырос на 5,4% до 5,81 млрд датских крон.

Акции Danske Bank за последние шесть месяцев упали на 23,18%.