Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии

Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.

Бывший Tallinna Äripank действует нынче под вывеской TBB. Фото: Андрас Кралла

Три года назад сотрудники Центральной криминальной полиции устроили обыск в здании ТВВ в Старом городе. Были задержаны глава отдела обслуживания клиентов банка Юлия Литвак, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег Майт Казело и руководитель административного отдела Ааре Тедер — всем им было предъявлено подозрение в отмывании денег, двоим из них — еще и подозрение во взяточничестве.