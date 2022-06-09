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    Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии

    Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.

    Бывший Tallinna Äripank действует нынче под вывеской TBB.Фото: Андрас Кралла
    Три года назад сотрудники Центральной криминальной полиции устроили обыск в здании ТВВ в Старом городе. Были задержаны глава отдела обслуживания клиентов банка Юлия Литвак, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег Майт Казело и руководитель административного отдела Ааре Тедер — всем им было предъявлено подозрение в отмывании денег, двоим из них — еще и подозрение во взяточничестве.

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