Биткоин вновь падает – уже третий день подряд

Фуад Расулов: любишь акции Tesla, но боишься волатильности? Есть решение

Для тех, кто не выдержит очередного падения акций Tesla на 20%, но хочет заработать на потенциальном росте, придумали инвестиционный фонд, снижающий риски, пишет трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Для тех, кто не выдержит очередного падения акций Tesla на 20%, но хочет заработать на потенциальном росте, придумали инвестиционный фонд, снижающий риски, пишет трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.