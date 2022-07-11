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11 июля 2022 в 7:06 Поделиться:









Большинство инвесторов Wall Street прогнозирует дальнейшее падение биткоина и крах NFT

Фото: Kin Cheung, Scanpix

Опрос 950 инвесторов Wall Street показал, что большинство финансистов не верят в «отскок» биткоина, предрекая скорее дальнейшее падение его стоимости вплоть до отметки в 10 000 долларов за единицу. В NFT как инвестиционный инструмент верят только 9% опрошенных.

Результаты опроса 950 инвесторов, проведенного MLIV Pulse, публикует Bloomberg . Вопрос к биржевым игрокам был сформулирован максимально конкретно: какой ценовой позиции биткоин достигнет быстрее – 10 000 долларов или 30 000 долларов. 60% респондентов полагают, что вероятность падения стоимости биткоина до отметки в 10 000$ и ниже больше, чем его «отскок».

На сегодня биткоин торгуется на отметке в 20 422 долларов, потеряв за год 40,51% стоимости.

При этом 28% респондентов выразили твердую уверенность в том, что криптовалюты — это будущее финансов, 20% заявили, что они бесполезны. Наиболее критично Wall Street настроена к NFT токенам, только 9% считают их реальным инвестиционным инструментом.