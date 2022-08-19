Биржа

19 августа 2022 в 9:28 Поделиться:









Убытки Robus превысили оборот компании вдвое

По словам генерального директора Robus Group Микка-Алвара Олле, на деятельность фирмы сильно повлияла геополитическая ситуация. Фото: Shutterstock

Оборот компании Robus Group, которая торгуется на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи First North, в первом полугодии составил 87 000 евро. В то же время убытки за второй квартал достигли 202 000 евро, пишет Äripäev.

Оборот Robus в первом полугодии этого года был в 3 раза выше, чем за тот же период прошлого года. Компания смогла реализовать одну из своих целей – увеличить объем экспорта до уровня, превышающего продажи на внутреннем рынке. В первом полугодии 70% продукции компании было продано на европейский рынок и 30% – на эстонский рынок.