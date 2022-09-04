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    Крупнейший в Таллинне владелец арендной недвижимости вышел на финскую биржу

    Финская компания по аренде жилой недвижимости Asuntosalkku OY, которой принадлежит почти 600 квартир в Таллинне, вышла на альтернативный рынок Хельсинкской биржи.

    Asuntosalkku OY, в числе прочего, владеет квартирами в новостройках таллиннского квартала Ноблесснер.Фото: Лийз Трейманн
    Инвестирующая в арендную недвижимость финская компания Asuntosalkku OY в конце июня нынешнего года разместила свои акции на альтернативном рынке First North фондовой биржи в Хельсинки.

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