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27 августа 2022 в 8:05 Поделиться:









Что происходит с ценами на арендную недвижимость?

Повышение цен на квартиры связано с общим ростом цен и 23% инфляцией, но изменение цены аренды также варьируется от региона к региону и обусловлено спросом. Фото: Andras Kralla

Согласно статистике портала Kinnisvara24, по сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды квартир по Эстонии выросла примерно на 20%. Наибольшие изменения заметны в Таллинне и Тарту, где ищущим жилье приходится рассчитывать на повышение цен до 50%, сообщила компания в пресс-релизе.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, наиболее активный период рынка аренды ежегодно приходится на июль и август – именно тогда люди возвращаются в город из загородных домов, а квартиры также ищут студенты, начинающие новый учебный год: «Если в прошлом году среднюю квартиру сдавали в аренду за 499 евро, то сегодня средняя цена аренды составляет уже 604 евро».

Повышение цен на квартиры связано с общим ростом цен и 23% инфляцией, но изменение цены аренды также варьируется от региона к региону и обусловлено спросом. «Наибольшая конкуренция и рост цен наблюдаются в Таллинне и Тарту, где расположены крупные университеты. Спрос инвесторов на расположенные там сдаваемые в аренду квартиры также самый высокий, – пояснил Уйбомяэ. – Помимо инвесторов и студентов, временное жилье в этом году ищут военные беженцы, поэтому на рынке аренды мало недорогих предложений».

Клиенты портала Kinnisvara24 в этом году отдавали предпочтение более просторным квартирам, и, хотя месячная стоимость аренды выросла в примерно на 20%, средний прирост цены за квадратный метр остается ниже 10%. В июле прошлого года на портале Kinnisvara24 было 1293 предложения аренды: средний размер жилья составлял 49,2 м2, а средняя запрашиваемая цена за аренду квартиры – 499 евро в месяц. В июле этого года на портале было 1318 предложений аренды, средний размер жилья составлял 52,8 м2, а средняя цена предложений – 604 евро в месяц.

Средняя цена предложения аренды в Таллинне в июле 2021 года составляла 614 евро. Сегодня же при поиске съемной квартиры в столице приходится учитывать цену на четверть выше, то есть 768 евро.

Наибольший рост цен наблюдается в университетском Тарту, где арендная плата в половину выше, чем в прошлом году. В июле 2021 года средняя стоимость съемной квартиры в Тарту составляла 306 евро, а в июле этого года уже 479 евро.

По словам Уйбомяэ, арендная плата пугать не должна, но следует также учитывать дополнительные расходы: «Помимо общего повышения цен, на рынке увеличилась и доля новостроек, где арендная плата выше, но за счет более низких коммунальных трат ежемесячные расходы остаются аналогичными расходам в старых квартирах».

Объявления о продаже недвижимости с более низкими ценами быстро исчезают, а спустя некоторое время те же объекты снова появляются для продажи или сдачи в аренду, но уже по более высокой цене. «На фоне высвободившихся пенсионных средств и страха перед инфляцией постоянно идет поиск новых возможностей инвестирования и получения пассивного дохода, поэтому за предложениями следит больше людей, чем обычно», – отметил Уйбомяэ.