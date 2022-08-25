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    Роосааре: цены на недвижимость упадут на 10-30%

    По мнение инвестора Яака Роосааре, с покупкой недвижимости сейчас лучше подождать. Фото: Liis Treimann

    Инвестор Яак Роосааре заявил в утренней программе радио Äripäev, что цены на недвижимость могут упасть на 10-30%.

    По словам Роосааре, для инвесторов в арендную недвижимость сейчас наступили хорошие времена, однако у застройщиков ситуация сложнее: «Когда у людей много денег, они переезжают из арендных квартир и покупают себе свои. И наоборот. Когда стоимость денег растет, их доступность ухудшается, а занятость и смелость человека снижаются, то покупка своей квартиры или квартиры для инвестиций откладывается».
    Если начинающий инвестор хочет купить квартиру в Таллинне с целью сдавать ее в аренду, то Роосааре советует подождать с покупкой, т.к. сейчас трудно получить даже 5-6% прибыли: «Цены на недвижимость еще не упали. Я бы посоветовал начинающим инвесторам копить деньги и ждать лучшего момента».
    «Смотря на тренды, на то, что происходит, например, в Швеции, я думаю, что цены на квартиры упадут на 10-30%. Если стоимость арендной недвижимости останется на том же уровне или даже вырастет, то увеличится и доходность», – считает инвестор.

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