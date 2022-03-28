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28 марта 2022 в 11:45 Поделиться:









Эксперт: владение квартирой в центре города станет признаком роскоши

Руководитель агентства недвижимости Uus Maa Яанус Лаугус. Фото: Eiko Kink

Руководитель агентства недвижимости Uus Maa Яанус Лаугус рассказал, что спрос на аренду квартир в нижнем ценовом сегменте в Таллинне и других крупных городах из-за наплыва украинских беженцев за месяц сильно вырос, а вместе с ним примерно на 15-20% увеличились и цены, пишет rus.err.ee.

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По словам Лаугуса, больше всего спрос повысился на самые доступные квартиры в спальных районах: "Например, на аренду обычной трехкомнатной квартиры за 500 евро в месяц за один день образовалась очередь из 40 человек. Цены на аренду домов за месяц выросли на 15-20%, а за квартиру, аренда которой раньше стоила 500 евро, просят уже 600".

Лаугус отмечает, что подобный рост цен в столице привел к тому, что городские границы расширяются, а люди перебираются все дальше от центра: «Направления с хорошим железнодорожным или автомобильным сообщением, такие как Кейла, Рапла, Кехра, а также Пайде и Раквере уже в цене, и этот тренд только растет. Если городское население увеличится, по всей видимости, до Эстонии дойдет тенденция, присущая мегаполисам. Владение квартирой в центре города постепенно станет признаком роскоши».