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    Эксперт: владение квартирой в центре города станет признаком роскоши

    Руководитель агентства недвижимости Uus Maa Яанус Лаугус.Фото: Eiko Kink

    Руководитель агентства недвижимости Uus Maa Яанус Лаугус рассказал, что спрос на аренду квартир в нижнем ценовом сегменте в Таллинне и других крупных городах из-за наплыва украинских беженцев за месяц сильно вырос, а вместе с ним примерно на 15-20% увеличились и цены, пишет rus.err.ee.

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    По словам Лаугуса, больше всего спрос повысился на самые доступные квартиры в спальных районах: "Например, на аренду обычной трехкомнатной квартиры за 500 евро в месяц за один день образовалась очередь из 40 человек. Цены на аренду домов за месяц выросли на 15-20%, а за квартиру, аренда которой раньше стоила 500 евро, просят уже 600".
    Лаугус отмечает, что подобный рост цен в столице привел к тому, что городские границы расширяются, а люди перебираются все дальше от центра: «Направления с хорошим железнодорожным или автомобильным сообщением, такие как Кейла, Рапла, Кехра, а также Пайде и Раквере уже в цене, и этот тренд только растет. Если городское население увеличится, по всей видимости, до Эстонии дойдет тенденция, присущая мегаполисам. Владение квартирой в центре города постепенно станет признаком роскоши».

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