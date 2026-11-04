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Промежуточные выборы: демократы получают большинство в обеих палатах Конгресса США

За несколько десятилетий в Сенат США от Техаса не избирался ни один демократ.
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