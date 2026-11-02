Компании Confido удалось несколько сократить колоссальный убыток
Принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ частная медицинская компания Confido столкнулась со значительным снижением выручки, однако в прошлом году смогла сократить чистый убыток, который в предыдущие годы достигал 10 млн евро.
Частная компания по оказанию медицинских услуг Confido, принадлежащая бизнесмену Маргусу Линнамяэ, не получает прибыли, а чистый убыток компании за последние три года составляет около 10 миллионов евро.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.