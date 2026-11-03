Стартап, основанный выходцами из Veriff и Wise, привлек 2,9 млн евро. «Мы доказали, что проблема существует»
Эстонский стартап Roleo, разрабатывающий карьерного ИИ-агента для работников технологического сектора, привлек 2,9 млн евро для выхода на европейский рынок труда и дальнейшего развития своего ИИ-агента.
Во втором квартале 2026 года уровень безработицы в Эстонии составил 6,6%, уровень занятости — 68,6%, а уровень участия в рабочей силе — 73,4%, свидетельствуют данные Департамента статистики. Несмотря на снижение безработицы, заметного улучшения ситуации с занятостью не произошло.
«Очередная волна сокращений может прийтись на конец января»
Искусственный интеллект берет на себя все больше задач, которые раньше выполняли начинающие работники компаний, однако расширение использования ИИ объясняет далеко не все сокращения, в том числе в Pipedrive, считают рекрутеры.
Повышение, собственная команда, большая ответственность – годами это считалось естественной карьерой. Однако теперь все больше молодых людей отказываются от руководящих должностей, не желая платить цену, которую предполагает управление.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.