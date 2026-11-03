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Стартап, основанный выходцами из Veriff и Wise, привлек 2,9 млн евро. «Мы доказали, что проблема существует»

Эстонский стартап Roleo, разрабатывающий карьерного ИИ-агента для работников технологического сектора, привлек 2,9 млн евро для выхода на европейский рынок труда и дальнейшего развития своего ИИ-агента.
Сооснователь Veriff Янер Горохов (справа) и бывший разработчик Wise Вахур Хансен основали стартап Roleo.
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