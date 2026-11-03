Успеть любой ценой: эстонцы скупают жилье в Португалии
Цены здесь просят как у нас в Noblessner, но, чтобы попасть в квартиру, приходится взбираться по бесконечным лестницам, а то и вовсе не удается осмотреть жилье, потому что маклер опаздывает на полчаса. Тем не менее даже недвижимость сомнительного качества раскупают за считаные дни.
Уже первый глоток португальского воздуха при выходе из самолета дает понять, что мы прибыли на курорт: воздух здесь такой приятный и теплый, что буквально ласкает ноздри. И хотя местные жители уже плотнее запахивают куртки, для эстонца октябрьская Португалия – словно возвращение в разгар эстонского лета.
Для эстонцев, стремящихся сбежать от зимней хандры под солнце и работать удаленно, Португалия с ее десятью миллионами жителей предлагает альтернативу соседней Испании – особенно тем, кто ценит уединение и более спокойный образ жизни. Правда, в отличие от Испании, эстонских маклеров здесь немного, зато интерес со стороны иностранцев огромен, а рынок недвижимости буквально кипит. Например, все больше американцев открывают для себя прелести этой солнечной страны.
«В центре Лиссабона и его окрестностях творится настоящее безумие, квартиры стоимостью в миллион евро теперь стали обычным делом», – рассказывает лиссабонский маклер Катарина. По ее словам, на рынке недвижимости расположенной на западном побережье страны столицы наблюдаются явные признаки бума.
«Здесь есть квартиры, которые остаются в продаже всего несколько дней», – подтверждает большой интерес покупателей и маклер Бернардо, работающий в городе Портиман на южном побережье, примерно в 280 километрах от Лиссабона.
Череда сюрпризов продолжается: когда мы раздвигаем затемненные балконные двери, перед нами оказывается стена соседнего дома. А где же обещанный вид, ради которого мы вообще сюда приехали?
Из примерно двух десятков квартир, которые журналисты Äripäev присмотрели еще в середине октября, к последним дням месяца треть уже была продана.
Äripäev в Португалии
Äripäev отправился изучать рынок недвижимости Португалии, который сейчас вызывает большой интерес у эстонцев. Мы встретились с выходцами из Эстонии и инвесторами, которые живут в этой стране уже на протяжении разного времени.
В ближайшие недели Äripäev опубликует цикл материалов о том, чем занимаются эстонцы в Португалии. Мы также расскажем, как там проходит покупка недвижимости и как устроена жизнь в этой солнечной стране, которая набирает популярность среди жителей Эстонии.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Через платформы размещения в Эстонии в прошлом году было получено почти 104 млн евро дохода – это почти 40% от общего объема продаж таких услуг. Однако Союз гостиниц считает, что эти данные не отражают полной картины и, по его оценке, государство недополучает около 20 млн евро налогов с ночевок.
Португальский проект Invego, который среди эстонских покупателей оказался в 2-3 раза популярнее, чем ожидалось, в очередной раз указывает на тот факт, что некоторые люди считают ситуацию в Эстонии настолько безнадежной, что идут на риск и уезжают.
Крупные девелоперские проекты начинаются с малых шагов – и даже с небольших сумм. Именно такую траекторию в первый день Инвестиционного фестиваля показал сооснователь Scandium Kinnisvara и директор по инновациям Калле Арон.
«Я, кажется, даже немного побаиваюсь этой силищи, когда мы встретимся сразу со всеми этими женщинами», – сказал фотограф перед интервью. И правда, это необычайно большое число людей, которых мы собрали для одного портретного материала. Восемь женщин, у которых на всех 19 детей и активов в портфелях на 20 с лишним миллионов евро.
С наступлением осени замену шин лучше не откладывать до первых утренних заморозков и гололеда. Своевременная установка подходящих зимних шин позволит избежать спешки и очередей в шиномонтажных мастерских, а также уверенно планировать поездки независимо от погоды. В Rehvid24 подготовиться к зимнему сезону можно за один визит: подобрать подходящий комплект шин, установить его на автомобиль и при необходимости оставить летние шины на хранение.