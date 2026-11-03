Назад Успеть любой ценой: эстонцы скупают жилье в Португалии Цены здесь просят как у нас в Noblessner, но, чтобы попасть в квартиру, приходится взбираться по бесконечным лестницам, а то и вовсе не удается осмотреть жилье, потому что маклер опаздывает на полчаса. Тем не менее даже недвижимость сомнительного качества раскупают за считаные дни.

Уже первый глоток португальского воздуха при выходе из самолета дает понять, что мы прибыли на курорт: воздух здесь такой приятный и теплый, что буквально ласкает ноздри. И хотя местные жители уже плотнее запахивают куртки, для эстонца октябрьская Португалия – словно возвращение в разгар эстонского лета.

Для эстонцев, стремящихся сбежать от зимней хандры под солнце и работать удаленно, Португалия с ее десятью миллионами жителей предлагает альтернативу соседней Испании – особенно тем, кто ценит уединение и более спокойный образ жизни. Правда, в отличие от Испании, эстонских маклеров здесь немного, зато интерес со стороны иностранцев огромен, а рынок недвижимости буквально кипит. Например, все больше американцев открывают для себя прелести этой солнечной страны.

«В центре Лиссабона и его окрестностях творится настоящее безумие, квартиры стоимостью в миллион евро теперь стали обычным делом», – рассказывает лиссабонский маклер Катарина. По ее словам, на рынке недвижимости расположенной на западном побережье страны столицы наблюдаются явные признаки бума.

«Здесь есть квартиры, которые остаются в продаже всего несколько дней», – подтверждает большой интерес покупателей и маклер Бернардо, работающий в городе Портиман на южном побережье, примерно в 280 километрах от Лиссабона.

Череда сюрпризов продолжается: когда мы раздвигаем затемненные балконные двери, перед нами оказывается стена соседнего дома. А где же обещанный вид, ради которого мы вообще сюда приехали?

Из примерно двух десятков квартир, которые журналисты Äripäev присмотрели еще в середине октября, к последним дням месяца треть уже была продана.