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Успеть любой ценой: эстонцы скупают жилье в Португалии

Цены здесь просят как у нас в Noblessner, но, чтобы попасть в квартиру, приходится взбираться по бесконечным лестницам, а то и вовсе не удается осмотреть жилье, потому что маклер опаздывает на полчаса. Тем не менее даже недвижимость сомнительного качества раскупают за считаные дни.
Именно за такие виды и разворачивается борьба на рынке недвижимости Лиссабона. С крошечного балкона квартиры на верхнем этаже одного из домов португальской столицы открывается вид на Тежу – самую длинную реку Пиренейского полуострова, на берегу которой расположен Лиссабон.
Уже первый глоток португальского воздуха при выходе из самолета дает понять, что мы прибыли на курорт: воздух здесь такой приятный и теплый, что буквально ласкает ноздри. И хотя местные жители уже плотнее запахивают куртки, для эстонца октябрьская Португалия – словно возвращение в разгар эстонского лета.
Для эстонцев, стремящихся сбежать от зимней хандры под солнце и работать удаленно, Португалия с ее десятью миллионами жителей предлагает альтернативу соседней Испании – особенно тем, кто ценит уединение и более спокойный образ жизни. Правда, в отличие от Испании, эстонских маклеров здесь немного, зато интерес со стороны иностранцев огромен, а рынок недвижимости буквально кипит. Например, все больше американцев открывают для себя прелести этой солнечной страны.
«В центре Лиссабона и его окрестностях творится настоящее безумие, квартиры стоимостью в миллион евро теперь стали обычным делом», – рассказывает лиссабонский маклер Катарина. По ее словам, на рынке недвижимости расположенной на западном побережье страны столицы наблюдаются явные признаки бума.
«Здесь есть квартиры, которые остаются в продаже всего несколько дней», – подтверждает большой интерес покупателей и маклер Бернардо, работающий в городе Портиман на южном побережье, примерно в 280 километрах от Лиссабона.
Череда сюрпризов продолжается: когда мы раздвигаем затемненные балконные двери, перед нами оказывается стена соседнего дома. А где же обещанный вид, ради которого мы вообще сюда приехали?
Из примерно двух десятков квартир, которые журналисты Äripäev присмотрели еще в середине октября, к последним дням месяца треть уже была продана.
Äripäev в Португалии
Äripäev отправился изучать рынок недвижимости Португалии, который сейчас вызывает большой интерес у эстонцев. Мы встретились с выходцами из Эстонии и инвесторами, которые живут в этой стране уже на протяжении разного времени.
В ближайшие недели Äripäev опубликует цикл материалов о том, чем занимаются эстонцы в Португалии. Мы также расскажем, как там проходит покупка недвижимости и как устроена жизнь в этой солнечной стране, которая набирает популярность среди жителей Эстонии.
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