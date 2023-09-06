Биржа

Яна Сааркоппель

6 сентября 2023 в 8:41









Цена на нефть выросла до самого высокого уровня в этом году

Аналитики опасаются, что теперь рост цен на нефть снова начнет разгонять инфляцию. Фото: Reuters/Scanpix

Цены на нефть подскочили после новостей о том, что Саудовская Аравия и Россия продлевают сокращение нефтедобычи.

Саудовская Аравия и Россия объявили во вторник, что продлят добровольное сокращение добычи нефти до конца года, сообщает Reuters. В результате вчера нефть Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые в этом году. После этой новости цена на нефть марки WTI также выросла до самого высокого уровня за год, почти 88 долларов за баррель.