IPO на Балтийской бирже: производитель яиц предложит свои акции по 6,8 евро
Ферма APF расположена в 15 километрах от границы с Эстонией в городе Алуксне.Фото: Pressifoto
Банк Латвии утвердил проспект первичного публичного размещения акций (IPO) AS APF Holdings (далее – APF), третьего по величине производителя куриных яиц в странах Балтии. Стоимость акции составит 6,81 евро.
Инвесторам будет предложено в общей сложности 1 027 930 новых акций с правом увеличения на 103 000 акций в случае переподписки, сообщается в пресс-релизе.
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