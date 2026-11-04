«Хромая утка опаснее за рубежом»: что итоги выборов в США значат для Европы и Эстонии
Демократы одержали на промежуточных выборах в США победу, какой не было десятилетиями, и получат большинство в обеих палатах Конгресса. Главной причиной их успеха стал Дональд Трамп, активно вмешивавшийся в кампанию, несмотря на рекордно низкий рейтинг. Для Европы и Эстонии это и хорошая, и тревожная новость: Сенат сможет ограничивать президента, но Трамп, которому дома теперь мало что позволят, может начать «чудить» за рубежом, считает эксперт.
Оказалось, что результаты выборов все-таки зависят от поведения политиков, и обратная связь не сломалась.
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Официально результаты выборов в США штаты утвердят в ближайшие недели, пока же победителей объявляет агентство Associated Press. По его данным, к полудню среды по эстонскому времени демократы получили не меньше 54 из 100 мест в Сенате, республиканцы – 44, еще два места не распределены. До выборов республиканцам принадлежало 53 места. В Палате представителей демократы тоже уверенно набирают большинство: для него необходимо 218 мест из 435, а у них, по подсчету CNN, уже не меньше 231. Такой крупной победы на выборах в Конгресс не было с 1974 года, со времен Уотергейта, оценивает экономист Константин Сонин.
Демократы взяли сенатские места даже там, где не побеждали десятилетиями. В Техасе, по данным AP, Джеймс Таларико обыграл генпрокурора штата Кена Пакстона и стал первым демократом, которого техасцы избрали в Сенат с 1988 года. В Канзасе победил демократ Адам Хэмилтон – предыдущий сенатор-демократ от этого штата был избран в 1932 году.
«Обычно считалось, что в США фантастическая поляризация, что все окуклились в своих демократических и республиканских штатах и практически никто не меняет своего мнения. Но оказалось, что если очень сильно постараться, то меняют», – констатирует научный сотрудник Школы цифровых технологий Таллиннского университета Михаил Тамм, исследующий американскую политику. Постарался, по его словам, в первую очередь сам Трамп.
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Поражение Трампа, которое он никогда не признает
Как правило, действующие президенты стараются не отсвечивать на промежуточных выборах, понимая, что за время их правления у общественности в любом случае накопилось недовольство. Но Трамп сделал все наоборот. «Обычно президент не подходит к промежуточным выборам с таким отвратительным рейтингом, как сейчас, – говорит Тамм. – Вот эти минус двадцать пять, которые есть сейчас у него, – такого практически не бывало. Что-то отдаленно близкое было у Буша-младшего на его вторых промежуточных выборах, но тоже не настолько». Другими словами, недовольных президентом американцев примерно на 25 процентных пунктов больше, чем довольных.
«С одной стороны, он ужасно непопулярен, а с другой – он сует себя всюду», – говорит Тамм.
После поражения Трамп свалил вину на плохих республиканских кандидатов, а себя объявил непричастным – «я в домике, я не считаюсь», сформулировал Тамм. «Но, на самом деле, он действительно старался, чтобы его было очень много, и это, конечно, повлияло», – говорит эксперт.
Перед выборами Трамп устроил съезд республиканцев, что обычно делается только перед президентскими выборами, пообещав всем взрослым американцам по 5000 долларов в случае победы своей партии. Кандидаты-республиканцы при этом старались Трампа в своих материалах вообще не упоминать.
Сильнее всего, по наблюдению Тамма, избиратели отвернулись от республиканцев на юге: латиноамериканцы перекинулись к демократам, и американцы африканского происхождения пришли голосовать. Связано это «с вызывающим и совершенно отвратительным расизмом, который демонстрирует нынешняя администрация», – в миграционной политике и в перекройке избирательных округов, которая должна была лишить чернокожих избирателей представительства.
«Люди понимают, что происходит, и реагируют», – говорит Тамм.
У непопулярности Трампа есть и экономические причины: из-за войны с Ираном мировой бензин и дизель подорожали на 25-30%, а также инфляция, с которой президент обещал покончить. Сама по себе инфляция не так уж высока – 3-3,5%, но Трамп столько обещал снизить цены, что в глазах избирателей стал за нее отвечать. «Многим президентам войну могли бы простить, но не тому, который всю избирательную кампанию обещал не начинать новых войн», – пишет Сонин.
К этому он добавляет поддержку Трампом слабых кандидатов: в Техасе президент помог скандальному генпрокурору Кену Пакстону обойти на праймериз действующего сенатора Джона Корнина, и Пакстон с разгромным счетом проиграл демократу. При этом «сдвига влево» Сонин не видит: победили в основном умеренные демократы и центристы, и партии было бы ошибкой считать победу одобрением собственных ценностей.
Два года потерпеть
Для Европы у итогов выборов две стороны. «Всегда считается, что в таком случае, после неудачных промежуточных выборов, президент США – хромая утка, он ничего не может сделать внутри страны и начинает активничать за рубежом, потому что это единственный способ сохранять релевантность, – говорит Тамм. – И это пугает. Мы представляем себе, как может активничать нынешний президент».
С другой стороны, у Сената есть полномочия во внешней политике. Еще в первый срок Трампа Конгресс принимал законы, которые не давали президенту снимать санкции или выходить из договоров, напоминает Тамм. По его оценке, у сторонников НАТО и поддержки Украины в Сенате вместе с умеренными республиканцами теперь набирается даже квалифицированное большинство, достаточное для преодоления вето: «Сейчас нормальные республиканцы просто залезли все в кусты и не участвуют. Но при демократическом контроле над Сенатом, если их вынудят голосовать – с НАТО мы или не с НАТО, – то, конечно, будут с НАТО».
Усложнится и жизнь чиновников Трампа. Вопрос об импичменте министра обороны Пита Хегсета уже внесен в Палату представителей, и, по словам Тамма, если Хегсет не успеет уйти в отставку, импичмент «будет громким»: демократы в Сенате смогут устроить настоящие слушания. Назначать новых членов кабинета будет очень сложно, а Сенат, возможно, попытается отстранить от переговоров «людей с непонятными полномочиями типа Уиткоффа и Кушнера».
«Есть существенный риск того, что Трамп, которому больше нечем заняться, будет пытаться чудить в иностранных делах, – подводит итог Тамм. – Но, с другой стороны, есть большая надежда, что сейчас все уже более-менее понимают – и с европейской, натовской стороны, и в Америке, – с кем имеют дело, и будут стараться выстроить вокруг него какие-то ограничения».
По сути, говорит он, оставшиеся два года президентства Трампа нужно просто пережить.
Вопрос о третьем сроке сегодня был закрыт
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Рассуждения о том, что Трамп попытается остаться на третий срок, вопреки Конституции, Тамм до какого-то момента воспринимал серьезно. «Но мне кажется, что сегодня можно точно сказать: вопрос закрыт», – говорит он.
Одна из причин – непопулярность президента, другая – его все более странное поведение: на предвыборных митингах в нескольких штатах Трамп, например, долго рассуждал о фигуре сенатора от Огайо Джона Хастеда.
Династию Тамм при этом не исключает. «Есть очень сильный стимул keep it in the family, – говорит он. – Поэтому возможность того, что следующим кандидатом Республиканской партии может стать кто-нибудь из его детей, я бы не исключал». Но после такого поражения контроль Трампа над партией объективно слабеет. Остальные вероятные преемники – вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и телеведущий Такер Карлсон, – по словам Тамма, «тоже не сильно лучше».
Что из этого вынести Эстонии
Правительство Эстонии итоги выборов пока публично не обсуждает. Сдержанность понятна: избирали Конгресс, а внешнюю политику США до 2029 года по-прежнему определяет Трамп.
Более определенно высказался евродепутат от социал-демократов Свен Миксер. «Президенту Трампу существенно подрежут крылья», – сказал он ERR. Сенат теперь сможет блокировать назначения, Палата представителей – давить через бюджет, а демократы, по его словам, займутся расследованиями в отношении администрации, которую «считают одной из самых коррумпированных за всю историю». Но и Миксер не ждет перемен в политике в отношении Украины: Конгресс поддерживал ее и при республиканском большинстве. Больше всего евродепутата беспокоит Иран. Как итоги выборов скажутся на Эстонии, он, по собственным словам, сказать не готов.
Иллюзий в Эстонии не строили и до выборов. Экономист Atlantic Council Джош Липски накануне голосования предупредил в интервью ERR, что повышенные тарифы никуда не денутся: на них завязаны и доходы бюджета США, и сделки с партнерами.
Тамм видит главный урок для эстонских политиков не во внешней политике. «Может быть, я через розовые очки смотрю на эстонскую политическую жизнь, – говорит он. – Но мне кажется, что в эстонской ситуации люди больше в контакте с реальностью находятся. Возможно, по причине наличия внешней угрозы».
Американские выборы, по его словам, доказали простую вещь, в которой два года назад многие сомневались. «В момент пессимизма двухлетней давности начинало казаться, что результаты выборов ни от чего не зависят. Можно быть совершенно отвратительным и одновременно делать полные глупости, а твои шансы все равно пятьдесят на пятьдесят, – вспоминает Тамм. – А сейчас кажется, что все-таки результаты выборов от поведения политиков зависят. Это хорошо: обратная связь не сломалась окончательно».