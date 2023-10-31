IPO Enefit Green и недавняя подписка на облигации LHV увеличили объем LEI-кодов на эстонском рынке в 4-5 раз, рассказывает Тоомас Павельсон (на фото в центре), управляющей компанией LEI Register OÜ.Фото: LEI Register OÜ

Эстонские бизнесмены превратили требования ЕС в золотую жилу

Продажа LEI-кодов, необходимых для инвестирования из-под фирмы, оказалась весьма выгодным бизнесом. У эстонских предпринимателей, решивших заработать на выдаче кодов, доходы растут как на дрожжах.

Вступившая в 2018 году европейская директива обязывает каждого, кто инвестирует через свою компанию, получить код LEI, который можно купить за сумму от нескольких десятков до сотен евро и который подлежит ежегодному обновлению. Это требование принесло миллионы евро тем, кто решил стать посредником по продаже этих кодов.

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Эстонские бизнесмены превратили требования ЕС в золотую жилу
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Пустые и полупустые многоквартирные дома – давняя головная боль Кохтла-Ярве. Население города уменьшается, заброшенные квартиры создают дополнительную нагрузку для КТ. Когда жителей становится слишком мало, они уже не в состоянии поддерживать дом в нормальном состоянии, и он пустеет совсем. Власти постепенно сносят так называемые «заброшки». Но в списке на снос есть дома, в которых живет много людей. И новость о том, что их жилье могут снести, вызвала у них шок.
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Хотя многие эстонские лесопилки и производители деревянных домов переживают трудные времена из-за пересыхания скандинавского рынка, лесопромышленники, распределившие свои экспортные риски, находятся в лучшей ситуации, пишет Карин Орас, управляющий партнер юридической фирмы KPMG Law, которая консультирует предпринимателей в лесной отрасли.
Хотя многие эстонские лесопилки и производители деревянных домов переживают трудные времена из-за пересыхания скандинавского рынка, лесопромышленники, распределившие свои экспортные риски, находятся в лучшей ситуации, пишет Карин Орас, управляющий партнер юридической фирмы KPMG Law, которая консультирует предпринимателей в лесной отрасли.
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