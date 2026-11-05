Назад ИИ уже начал заменять людей в Нарве, но есть должности и компании, которым большие сокращения не грозят В последние недели сразу несколько крупных компаний, действующих в Эстонии, объявили о масштабных сокращениях IT-специалистов и различных офисных сотрудников. Прямо или косвенно многие сокращения связаны с развитием искусственного интеллекта. Но его влияние принципиально различается в зависимости от должностей и компаний, и оно будет разным в Таллинне и в Нарве.

Два месяца назад руководитель нарвского отеля Inger Владимир Изотов, по его словам, еще не знал, чем домен отличается от хостинга. Теперь он сам создает сайты, пишет приложение для доставки еды и собирается обзавестись собственной бухгалтерской программой.

Создание приложения Inger Food – нарвского локального конкурента для Bolt Food – разработчики оценили в 30-40 тысяч евро, рассказал Изотов. С помощью искусственного интеллекта он сам сделал его немногим более, чем за месяц. Сейчас приложение проходит тестирование, выпустить его предприниматель рассчитывает через две-три недели. Обошлось оно в две месячные подписки на Codex, то есть меньше пятисот евро, но с добавлением собственного труда.

Программисты в данном случае лишились заказа. Но в гостинице Inger есть и более драматичный пример влияния ИИ: «Одна ставка сейчас уходит, и мы понимаем, что она не нужна. Я ее полностью закрою просто аишкой», – говорит Владимир Изотов.

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Объявлены также планы Coolbet сократить до 134 сотрудников, а Swedbank сообщил о примерно ста сокращениях в странах Балтии. Однако Coolbet объясняет реорганизацию результатами бизнеса и налоговым и регуляторным давлением. Swedbank связывает нынешние сокращения с перестройкой работы и завершением части проектов, хотя допускает дальнейшее уменьшение потребности в людях благодаря ИИ. Все эти увольнения нельзя однозначно приписывать влиянию нейросетей.

Человек-оркестр остается на работе

Руководитель Nevotex Юрий Сайя уверен, что влияние искусственного интеллекта почувствует и Ида-Вирумаа. Его компания производит мебель для скандинавских брендов, а также для яхт и паромов. Сайя сам активно использует ИИ, экономит благодаря этому много своего времени, но сокращать собственный административный персонал благодаря ИИ он не может.

«Конкретно нас сокращения не затронут, потому что мы жутко недоукомплектованы, и нашим сотрудникам ИИ, наоборот, помогает», – говорит Сайя.

Недоукомплектованность в данном случае означает, что распределение задач максимально оптимизировано, и каждому человеку из административного персонала приходится выполнять сразу несколько очень разных функций.

Например, сотрудник, отвечающий за поддержание инфраструктуры, занимается станками, зданием, вентиляцией и электричеством. Он же отвечает за безопасность, пропускные системы и видеокамеры, рабочую среду, спецодежду и средства защиты, пожарную безопасность. На нем также автомобили предприятия и отношения с перевозчиками: договоры, заказ транспорта, организация доставок и отгрузок.

При такой организации труда искусственный интеллект может снять с человека часть нагрузки, но заменить человека полностью он не может. «Если у нас любой человек выпадает, у нас получается дыра», – объясняет руководитель Nevotex. По словам Юрия Сайя, это в целом характерно для небольших компаний. В них не редкость не только совмещение функций, но и ситуация, когда владелец сам выполняет многие функции одновременно.

Однако если штат дорастает до 100-150 человек, объем документов и организационных вопросов уже требует отдельного человека для каждой функции, говорит Юрий Сайя, и в результате штат администраторов раздувается.

Сайя, который в прошлом работал в Eesti Energia, привел этот концерн в качестве примера компании, где есть кого сокращать в офисах. «Процентов на 30 точно можно ужать», – грубо оценил он.

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(Разговор состоялся за день до того, как Eesti Energia объявила о сокращении около 10% от всего персонала – прим. ред.).

В четверг, 5 ноября, ДВ сообщили о планах Eesti Energia сократить почти четыреста должностей. Концерн начал предварительные консультации о коллективных сокращениях: в предложенный план входят 390 должностей в Enefit Industry, Enefit Power и Eesti Energia AS. Не все эти должности расположены в Ида-Вирумаа – часть сокращений затронет центральные службы Eesti Energia, головной офис которой находится в Таллинне. По сообщению концерна, изменения коснутся прежде всего вспомогательных подразделений, обеспечивающих производство, и центральных вспомогательных служб. Операторов маслозаводов и электростанций нынешние сокращения не затрагивают. О связи сокращений с ИИ концерн не сообщал.

Руководитель Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк в комментарии для ДВ также отметила, что местные предприятия изменяют повседневные процессы.

«В повседневной жизни мы видим, что компании в Ида-Вирумаа стремятся внедрять современные технологии для управления более простыми процессами», – говорит она. Новые предприятия, по ее словам, с самого начала используют современные решения. Поэтому работникам и работодателям придется адаптироваться, хотя изменения и не произойдут в одночасье.

Сокращения одних специалистов и растущая нехватка других

Сокращение сотен должностей и нехватка работников существуют одновременно. Именно это противоречие объясняет прогноз OSKA – системы прогнозирования потребности в рабочей силе и навыках, которую ведет Эстонское квалификационное агентство Kutsekoda.

Руководитель исследований OSKA Урве Метс в комментарии ДВ (также полученном до объявления Eesti Energia) обратила внимание прежде всего на то, как искусственный интеллект может помочь региону справиться с кадровым дефицитом.

Первое существенное различие между столичным регионом и Северо-Востоком – структура экономики. Сокращения, которые связывают с ИИ, до сих пор затрагивали в Эстонии прежде всего предприятия информационно-коммуникационных технологий и финансового сектора. В Ида-Вирумаа в этих отраслях работает сравнительно мало людей, отметила Метс.

В 2025 году в Северо-Восточной Эстонии по профессиям в сфере ИКТ работали около 500 человек. В Северной Эстонии – примерно 27 000 человек. Если говорить только о рабочих местах разработчиков ПО, то на Северо-Восточную Эстонию приходится меньше одного процента всех таких рабочих мест в стране.

Основные работодатели Ида-Вирумаа находятся в других отраслях. По данным исследования OSKA за 2024 год, больше всего людей здесь работало в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, а также в строительстве.

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Такая структура экономики ограничивает прямой эффект сокращений в ИТ-компаниях, но не защищает от реорганизации вспомогательных служб промышленных предприятий. Сокращения в Eesti Energia наглядно это показывают.

Второй фактор – нехватка работников с нужными навыками. В течение следующего десятилетия Ида-Вирумаа потребуется более 13 тысяч новых работников. Главным образом они нужны для замены тех, кто уйдет на пенсию. Особенно серьезный дефицит OSKA прогнозирует в сфере техники и производства. Приток выпускников не покроет потребности: в течение десяти лет будет не хватать примерно пятисот специалистов высшей квалификации и тысячи квалифицированных рабочих.

«Искусственный интеллект и автоматизация могут помочь смягчить эту проблему, но не устранят потребность в квалифицированной рабочей силе», – отметила исследователь OSKA. Даже если объем производства останется прежним, работу уходящего на пенсию человека нужно будет кому-то передать, поскольку не все функции можно автоматизировать.

Поэтому, объясняет Урве Метс, предприятия в Ида-Вирумаа могут внедрять ИИ прежде всего для того, чтобы смягчить кадровый дефицит и повысить производительность. Только в долгосрочной перспективе исследовательница ожидает, что искусственный интеллект и роботизация могут уменьшить суммарную потребность в людях.

Причем нехватка квалифицированных работников с нужными навыками прямо сейчас сама может подтолкнуть предприятия к таким инвестициям: если нанять подходящих специалистов трудно, у владельца появляется дополнительная причина автоматизировать производство.

Но одновременно возникает потребность в тех, кто способен спроектировать, внедрить и обслуживать новые системы: инженерах, специалистах по автоматике, мехатрониках и техниках. По словам Метс, новое исследование OSKA в области инженерии показывает рост спроса на более сложные инженерные навыки и знания на стыке разных специальностей.