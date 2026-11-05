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В Финляндии приговорили к тюремному заключению капитана и боцмана судна, повредившего кабели связи

Капитан и член экипажа судна Fitburg, повредившего в прошлом году кабели связи между Финляндией и Эстонией, приговорены в Финляндии к тюремному заключению.
Грузовое судно Fitburg в порту Киркконумми в Финляндии, где было начато расследование.
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