В Финляндии приговорили к тюремному заключению капитана и боцмана судна, повредившего кабели связи

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило о серии повреждений подводных кабелей связи. За последние дни произошло четыре аварии на подводных кабелях, соединяющих Эстонию с соседними странами, также вышел из строя кабель между материковой частью страны и островом Хийумаа.
В новогодние праздники в Балтийском море сложилась статистически аномальная ситуация – за шесть дней было зафиксировано в общей сложности шесть аварий подводных кабелей связи. Теперь правительство поощряет компании инвестировать в цифровую инфраструктуру и ужесточает наказания за повреждение кабелей.
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