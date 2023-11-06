Euribor заманчив, более смелые начинают покупать акции

Инвестор Кристьян Лийвамяги делится соображениями об инвестициях в нынешней экономической ситуации.Фото: Andras Kralla

Ожидание падения Euribor может привести к положительному тренду на рынке акций и даже к возможной гонке в конце года, но уверенность в экономике все еще шаткая.

По словам бизнес-ангела Льва Долгачева, рынок сейчас делает ставку на то, что повышение процентных ставок закончилось. «Мы видим, что европейская экономика определенно не самая здоровая, но американская статистика кажется более оптимистичной. Если повышение процентных ставок стало последним в этом цикле, это определенно позитивный сигнал для рынков», - считает Долгачев.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Номинант на звание «Промышленник года»: вечно затягивать пояс не получится, будут банкротства
Подписка на акции латвийского производителя яиц превысила предложение
Госконтроль дал разгромную оценку энергетической политике Эстонии
Эпицентр
Мое темное прошлое. Как могильщик компании я работал с преступниками и топ-адвокатами Исповедь бывшего могильщика фирм
Бывший могильщик компании приоткрывает двери в темный бизнес, где его партнерами и клиентами были одновременно и уголовники, и солидные юридические фирмы.
Бывший могильщик компании приоткрывает двери в темный бизнес, где его партнерами и клиентами были одновременно и уголовники, и солидные юридические фирмы.
Все большие материалы
Инвестор
TextMagic приостанавливает разработку продукта и сокращает 38 человек
SMS-платформа TextMagic прекращает разработку продукта Touchpoint, увольняет одного сотрудника в Эстонии и расторгает сервисный договор с 37 разработчиками из международной команды.
SMS-платформа TextMagic прекращает разработку продукта Touchpoint, увольняет одного сотрудника в Эстонии и расторгает сервисный договор с 37 разработчиками из международной команды.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Баффет в отсутствие выгодных сделок скупает американские облигации
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway располагает рекордным объемом свободных денежных средств. Сам Баффетт видит при этом мало возможностей для выгодных сделок, вкладывая деньги в казначейские облигации США, сообщает CNBC.
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway располагает рекордным объемом свободных денежных средств. Сам Баффетт видит при этом мало возможностей для выгодных сделок, вкладывая деньги в казначейские облигации США, сообщает CNBC.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: одеваться надо по сезону. Что показал сезон отчетности?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Прогноз SEB: еще год медленного роста
Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.
Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.
Все мнения
Mнения
Прогноз SEB: еще год медленного роста
Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.
Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.
Все мнения
Интервью
Dubai style, don’t worry: таллиннские бизнес-леди вышли на арабский рынок
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Все Интервью
Интервью
Dubai style, don’t worry: таллиннские бизнес-леди вышли на арабский рынок
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Многие бизнесмены говорят, что никогда не стали бы работать в сфере общепита: очень уж все ненадежно, то рабочей силы не хватает, то цены на энергию сбивают с ног, то карантин какой-нибудь введут. Однако хозяйкам Pavlova cafe удалось не только завоевать свое место под скупым эстонским солнцем, но и продать франшизу в Литву, и недавно открыться в крупнейшем торговом центре Дубая.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект