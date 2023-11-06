Биржа

Андре Анни

6 ноября 2023 в 6:33









Euribor заманчив, более смелые начинают покупать акции

Инвестор Кристьян Лийвамяги делится соображениями об инвестициях в нынешней экономической ситуации. Фото: Andras Kralla

Ожидание падения Euribor может привести к положительному тренду на рынке акций и даже к возможной гонке в конце года, но уверенность в экономике все еще шаткая.

По словам бизнес-ангела Льва Долгачева, рынок сейчас делает ставку на то, что повышение процентных ставок закончилось. «Мы видим, что европейская экономика определенно не самая здоровая, но американская статистика кажется более оптимистичной. Если повышение процентных ставок стало последним в этом цикле, это определенно позитивный сигнал для рынков», - считает Долгачев.