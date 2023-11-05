Эксперты: изменения Euribor предвещают общее снижение процентных ставок

По мнению финских экспертов, недавнее падение 12-месячного Euribor указывает на перспективы общего снижения процентных ставок уже в ближайшем будущем, передает YLE.

Общее снижение процентных ставок приведет к сокращению ежемесячных выплат по ипотечным и потребительским кредитам.Фото: Лийз Трейманн
На этой неделе произошел значительный сдвиг между ставками Euribor разной продолжительности: 12-месячный Euribor упал ниже 6-месячного Euribor и уже приближается к уровню 3-месячного Euribor, сообщает YLE.

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