    Налоговый консультант: эстонским предпринимателям грозит усиление бюрократии

    Оливер Келлер.Фото: Karen Härms

    Бюрократии, с которой приходится иметь дело эстонским предпринимателям, и без того обремененным повышением налогов, вскоре прибавится из Европы. Новая евродиректива составлена с учетом налоговых систем разных стран, и ее необходимость с учетом особенностей подоходного налога в Эстонии сомнительна, пишет старший налоговый консультант PwC Eesti Оливер Келлер.

    В будущем предпринимателям придется ежегодно оценивать, достаточно ли экономически состоятельны их холдинговые компании, а если нет - информировать об этом налогового администратора. А именно, в январе этого года Европарламент одобрил и направил в Совет Европы на утверждение и исполнение новую налоговую директиву (ATAD III), которая оговаривает требования к экономической состоятельности компаний.
    Основной целью директивы является выявление тех теневых компаний и холдингов, которые не занимаются реальной экономической деятельностью, но целью которых является создание налоговых преимуществ. Также директива призвана лишить такие компании налоговых преимуществ, возникающих в результате налоговых соглашений.
    Директива должна вступить в силу 1 января 2025 года, но учитывая, что Совет уже однажды при своем предыдущем председателе убрал эту тему с повестки дня, нельзя исключать, что окончательное вступление в силу будет отложено. Таким образом, на уровне государств существует некоторая оппозиция, и кажется, что достичь окончательного соглашения будет непросто.
    В то же время важно, что директива была практически стопроцентно одобрена при голосовании в парламенте при лишь нескольких голосах против, что редко встречается в налоговых вопросах. Это хорошо иллюстрирует сильное давление общества, направленное на предотвращение агрессивного налогового планирования.
    Если взглянуть на недавнюю историю, то эта директива была во многом обусловлена скандалом с «Архивом Пандоры».

    Когда возникает обязанность отчетности?

    Директива предусматривает двухэтапную проверку экономической состоятельности компаний. Во-первых, на уровне компании необходимо оценить, принадлежит ли она к группе риска, т. е. имеет ли компания обязанность предоставлять отчетность по экономической состоятельности.
    Согласно последним поправкам к директиве, компания обязана предоставлять отчетность, если соблюдаются следующие условия:
    1. Более 65% доходов компании за последние два налоговых года составляют пассивные доходы.
    2. Более 55% этого дохода получено или выплачено трансгранично, либо более 55% активов компании составляют недвижимость или ценное движимое имущество, расположенное в иностранном государстве.
    3. В течение двух предыдущих налоговых лет предприниматель передал на аутсорсинг управление повседневной деятельностью и принятие решений, связанных с важными функциями.
    По сути, пытаются на юридическом уровне определить суть классической холдинговой компании, когда компания не ведет активной деятельности в соответствующем государстве ЕС, а руководство и повседневное управление компанией отдается на аутсорсинг.

    Подозрение в создании подставной фирмы

    Директива также предусматривает ряд исключений для компаний, на которые не распространяются соответствующие требования, поскольку в их случае риск отсутствия экономической деятельности невелик. Например, сюда входят регулируемые финансовые учреждения, биржевые компании, а также инвестиционные фонды и компании по управлению фондами, т.е. меньшая часть эстонских фирм.
    Во-вторых, если компания отвечает вышеупомянутым условиям, у нее возникает обязательство предоставлять отчетность по экономической состоятельности. Директива предусматривает, что это можно сделать с помощью налоговой декларации, где будет необходимо указать три минимальных элемента:
    1. У компании есть коммерческие помещения в соответствующем государстве ЕС, право использования которых имеет только она.
    2. Компания имеет как минимум один активный банковский счет в Евросоюзе, который используется для получения дохода.
    3. Компания имеет как минимум одного эксклюзивного директора, который проживает в том же государстве ЕС, где находится компания, и имеет право принимать ключевые решения, связанные с получением дохода компании. В качестве альтернативы это условие также могут выполнять квалифицированные работники, выполняющие ту же роль.
    Таким образом, с помощью этих элементов делается попытка определить, ведет ли холдинговая компания в стране ЕС реальную экономическую деятельность или же основным мотивом является получение налоговых преимуществ.
    Если компания не может доказать, что все эти условия соблюдены, согласно директиве, она должна считаться теневой компанией, которая в основном используется с целью получения налоговых преимуществ.
    В результате компании больше не будет выдаваться сертификат резидентства в стране деятельности, т.е. она больше не будет получать льготы по налоговым соглашениям или определенным законам Эстонии о подоходном налоге (например, право на безналоговое перераспределение иностранных дивидендов, более низкие ставки подоходного налога на иностранные дивиденды и процентные доходы и т. д.).
    У налогоплательщика останется возможность предоставить дополнительные доказательства наличия экономической деятельности, но насколько они будут учитываться, не отрегулировано и находится в компетенции чиновников.

    На горизонте маячит налоговый штраф

    Помимо вышеперечисленного, государства-члены начнут обмениваться информацией о теневых компаниях и, соответственно, появится возможность инициировать трансграничные налоговые проверки. Государство ЕС также будет обязано наложить минимальный штраф в размере 2% от годового оборота компании, если обязательство по отчетности нарушается. Как правило, налоговые штрафы в Эстонии скромные, а высокие проценты мотивируют налогоплательщиков их выплачивать.
    Минимальная ставка штрафа, установленная директивой, может быть несправедливой в случае значительного дохода от продаж. Это связано с тем, что эстонскую холдинговую компанию редко возможно использовать для экономии на налогах. Но если вы не отчитаетесь, то заплатите штраф, а есть ли у вас налоговая льгота или нет, это уже не имеет значения. Не будем также забывать, что в отличие от других стран в Эстонии предприниматели должны платить дополнительно 25% подоходного налога с налоговых штрафов, поскольку это считается платежом, не связанным с бизнесом.
    Таким образом, грядет дополнительная бюрократическая мера для эстонских предпринимателей, необходимость которой сомнительна, учитывая нашу налоговую ситуацию. Несоблюдение предписания и непредоставление соответствующей информации налоговому администратору может повлечь за собой крупный налоговый штраф.

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