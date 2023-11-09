Цены на нефть снова упали ниже 80 долларов за баррель

Глава Coinbase: основатель LHV потерял ключ от криптокошелька на $450 млн
Найден владелец одного из самых загадочных криптокошельков, сообщил директор американской криптобиржи Coinbase Конор Гроган. Им оказался основатель LHV Райн Лыхмус, который, впрочем, никогда не скрывал, что попал в весьма курьезную ситуацию, пишет
Найден владелец одного из самых загадочных криптокошельков, сообщил директор американской криптобиржи Coinbase Конор Гроган. Им оказался основатель LHV Райн Лыхмус, который, впрочем, никогда не скрывал, что попал в весьма курьезную ситуацию, пишет