Цены на нефть снова упали ниже 80 долларов за баррель

Покупатели жилья в новостройке оказались в ловушке контракта, который они не заключали

Люди, купившие жилье у девелопера Invego, получили впридачу договор обслуживания, который они не заключали, но расторгнуть не могут. Лучший способ решить возникшую проблему – обратиться с иском в суд, считают жильцы.

Люди, купившие жилье у девелопера Invego, получили впридачу договор обслуживания, который они не заключали, но расторгнуть не могут. Лучший способ решить возникшую проблему – обратиться с иском в суд, считают жильцы.