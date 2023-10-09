Биржа

Индрек Мяэ

9 октября 2023 в 11:35









Война в Израиле подрывает акции нефтяных компаний и угрожает фондовым рынкам США

Из-за израильского конфликта есть опасения, что поставки нефти сократятся, а это поднимет цену на черное золото. Фото: AFP/Scanpix

Война между Израилем и ХАМАС, и объявленное в стране военное положение резко подняли цены на нефть на мировом рынке и отправили фьючерсы на основные фондовые индексы США в минус.

По состоянию на утро понедельника цена нефти марки WTI составляла 85,5 доллара США за баррель, что на 3,27 процента выше цены предыдущего закрытия. Фьючерсы на рынки США прогнозируют снижение фондовых индексов к вечеру. Так, фьючерс на S&P 500 равен 0,7; фьючерсы на Dow Jones снизились на 0,61 процента, а фьючерсы на Nasdaq – на 0,77 процента.