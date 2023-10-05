Цены на нефть за сутки упали более чем на 5%

Мировые цены на сырую нефть упали накануне более чем на 5% из-за опасений инвесторов, что резкое увеличение стоимости заимствований может ограничить экономический рост, пишет Financial Times.
Внезапное резкое снижение цен на сырую нефть для многих стало сюрпризом.Фото: ZSOLT CZEGLEDI, EPA
Нефть марки Brent, мировой эталон, подешевела на 5,11 доллара за баррель, или на 5,6%, до 85,81 доллара за баррель — это самый большой спад за день, начиная с августа 2022 года, информирует Financial Times.
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