    Цены на нефть за сутки упали более чем на 5%

    Мировые цены на сырую нефть упали накануне более чем на 5% из-за опасений инвесторов, что резкое увеличение стоимости заимствований может ограничить экономический рост, пишет Financial Times.

    Внезапное резкое снижение цен на сырую нефть для многих стало сюрпризом.Фото: ZSOLT CZEGLEDI, EPA
    Нефть марки Brent, мировой эталон, подешевела на 5,11 доллара за баррель, или на 5,6%, до 85,81 доллара за баррель — это самый большой спад за день, начиная с августа 2022 года, информирует Financial Times.

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