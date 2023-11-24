Не грози Альтману Сэму. Как Microsoft стал акцией роста

Фото: Карлос Барриа, Reuters/Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Не грози Альтману Сэму. Как Microsoft стал акцией роста. Сэма Альтмана уволили из OpenAI. Народ возмутился, что Сэма Альтмана уволили из OpenAI. Сэма Альтмана вернули в OpenAI. Что за комедию мир наблюдал все выходные? И пора шортить все эти ваши NVIDIA и прочий хваленый искусственный интеллект?

В команде FTX пополнение? Основатель биржи Binance признался в нарушении закона.

Почему так тухло? Народ ждет Рождества? Рынки как-то ни туда ни сюда.

Ребалансировать бы их, что-ли? Да все времени нет: Фуад Расулов будет проводить мастер-класс о маркет-нейтральных стратегиях.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».