    Не грози Альтману Сэму. Как Microsoft стал акцией роста

    Фото: Карлос Барриа, Reuters/Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Не грози Альтману Сэму. Как Microsoft стал акцией роста. Сэма Альтмана уволили из OpenAI. Народ возмутился, что Сэма Альтмана уволили из OpenAI. Сэма Альтмана вернули в OpenAI. Что за комедию мир наблюдал все выходные? И пора шортить все эти ваши NVIDIA и прочий хваленый искусственный интеллект?
    В команде FTX пополнение? Основатель биржи Binance признался в нарушении закона.
    Почему так тухло? Народ ждет Рождества? Рынки как-то ни туда ни сюда.
    Ребалансировать бы их, что-ли? Да все времени нет: Фуад Расулов будет проводить мастер-класс о маркет-нейтральных стратегиях.
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Первый генеральный подрядчик обанкротился. Другой просто расторг контракт. В третьем случае во время наводнения пострадали строительные материалы. Помимо выяснения отношений с подрядчиками, проект сопровождался рядом задержек и неудач – но покупателей квартир об этом в известность не ставили.
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Не грози Альтману Сэму. Как Microsoft стал акцией роста
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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