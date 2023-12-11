Инвесторы – о результатах IPO Infortar: «Трудно поверить, что акции вырастут»

По мнению инвестора Тынна Талпсеппа (внизу), результаты подписки на акции Infortar не дают оснований надеяться на то, что в первый торговый день акции вырастут. Инвесторы Таави Ильвес (вверху слева) и Яак Роосааре (вверху справа) считают, что движение цены акций будет незначительным. Фото: Äripäev

Результаты подписки на Infortar не оставляют впечатления, что в первый торговый день акции вырастут, считает инвестор Тынн Талпсепп.

«Не видно никаких признаков того, что акции могут вырасти в первый день торгов», – признался Äripäev Талпсепп, комментируя переподписку на акции Infortar в 1,3 раза. Сам инвестор в эмиссии не участвовал. «Не чувствовал, что стоит», – объяснил он свое решение.