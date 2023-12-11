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Дмитрий Фефилов

11 декабря 2023 в 9:12









Подписка на акции Infortar прошла успешно, но терзают смутные сомнения

Биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов. Фото: Андрас Кралла

Подписка на акции Infortar превысила предложение в 1,3 раза. Сам факт переподписки говорит скорее об успехе IPO, но почему-то внутреннее ощущение другое, пишет биржевой редактор Дмитрий Фефилов.

Infortar предложил инвесторам небольшую долю своих акций. Общая сумма предложения варьировалась от 32,2 до 57,6 млн евро. При этом минимум на четверть подписались инсайдеры компании. Более того, Infortar – крупное и известное предприятие в кругах инвесторов, IPO которого ждали давно. К тому же обещанные дивиденды в размере 1 евро, прекрасные результаты за два последних года, крупный пакет акций Tallink и грандиозные планы развития – все это говорило в пользу предприятия.