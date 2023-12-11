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11 декабря 2023 в 8:30









Подписка на Infortar превысила предложение в 1,3 раза

Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт доволен результатами IPO. Фото: Andras Kralla

В первичном публичном размещении акций AS Infortar приняли участие 5517 розничных инвесторов из Эстонии и профессиональных европейских инвесторов. Общий объем поданных инвесторами заявок достиг 41,4 миллиона евро, что оказалось в 1,3 раза больше базового объема предложения, то есть 31,2 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе.

Окончательной ценой акции AS Infortar утвердили 26 евро. Компания приняла решение распределить среди инвесторов в общей сложности 1 360 000 предложенных акций, из которых 160 000 акций будут распределены в рамках опциона на дополнительное размещение. Исходя из окончательной цены, общая сумма предложения составила 35,4 миллиона евро. Ожидаемый первый день торговли акциями Infortar – 14 декабря.