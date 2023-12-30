Вкус биржи: итоги 2023 года
Как всегда в конце года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшего года, а те события, которые еще и как-нибудь зацепили мировые фондовые рынки
Акции какой компании выросли на 240%?
Кто был лидером американского рынка?
Какой знаменитый индекс вырос на 44%?
Искусственный интеллект: революция или мыльный пузырь?
Меметрейдеры вернулись? Ограничения на торги - позорный договорняк или праведная борьба с леваками?
Крипта: Фуад ее хейтит, а она растет. Win-win?
Как две войны влияют на фондовый рынок? А выборы?
Насколько сильны профсоюзы?
Об этом и другом - в итоговом выпуске «Вкуса биржи» за 2023 год.
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