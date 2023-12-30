    Вкус биржи: итоги 2023 года

    Фото: Wikimedia

    Как всегда в конце года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшего года, а те события, которые еще и как-нибудь зацепили мировые фондовые рынки

    Акции какой компании выросли на 240%?
    Кто был лидером американского рынка?
    Какой знаменитый индекс вырос на 44%?
    Искусственный интеллект: революция или мыльный пузырь?
    Меметрейдеры вернулись? Ограничения на торги - позорный договорняк или праведная борьба с леваками?
    Крипта: Фуад ее хейтит, а она растет. Win-win?
    Как две войны влияют на фондовый рынок? А выборы?
    Насколько сильны профсоюзы?
    Об этом и другом - в итоговом выпуске «Вкуса биржи» за 2023 год.

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