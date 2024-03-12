Биржа

Мериан Тийратс

12 марта 2024 в 10:53









Чистая прибыль LHV осталась стабильной

Февраль был активным месяцем для LHV – на хорошие результаты значительнее всего повлиял все еще высокий уровень процентных доходов. Фото: Raigo Pajula

Чистая прибыль LHV в феврале осталась на том же уровне, что и в январе. Значительное положительное влияние оказал по-прежнему высокий уровень процентных доходов.

Консолидированная чистая прибыль LHV Group в феврале составила 13,6 миллиона евро. LHV Pank заработал чистую прибыль в размере 13,1 миллиона евро, а подразделение LHV Bank в Великобритании – 375 000 евро. Прибыль LHV Varahaldus составила 133 000 евро, а LHV Kindlustus – 21 000 евро. Рентабельность капитала, принадлежащего акционерам LHV, достигла 29,9%.