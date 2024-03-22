    Вкус биржи: ФРС бездействует, а детишки стали важными-важными

    Фото: Дадо Рувич / Reuters / Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Рынки, вы одурели! Когда Пентагон отказался дать Intel гранд на 2 миллиарда долларов, акции рухнули на 5%. Когда правительство США приняло решение выделить Intel 8 миллиардов, рынок... стоит на месте. У них там логика вообще есть?
    Детишки стали такими важными-важными... Reddit осуществил свое IPO. И первый день торгов прошел недурственно: рост на десятки процентов! Так почему же Фуад Расулов считает акции дорогими?
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает. ФРС решил не трогать ставку. Зря? Или профессионалы знают свое дело?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Вкус биржи: ФРС бездействует, а детишки стали важными-важными
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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