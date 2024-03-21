Центральные банки сказали свое слово: что будет с процентными ставками

На этой неделе сразу несколько центральных банков развитых стран сообщили о своих решениях и прогнозах по ставкам. Не обошлось без неожиданностей и исторических разворотов.

Около полугода назад центральные банки большинства развитых стран дали понять, что с повышением ставок они, видимо, закончили. С тех пор все гадают, когда начнется их снижение. И первая ласточка на этой неделе появилась.

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